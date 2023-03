Arturs (38) liet hondje Chips nog één keer uit voor hij werd doodgestoken, Hermans krijgt twaalf jaar cel

indebuurt.nl Soeboer is weer open: 'We gaan voor de authentie­ke smaak van toen'

Overal waar Martina Kajat komt, herkennen mensen haar van Soeboer. Zij is namelijk de dochter van de oprichters van het Indonesische restaurant in Den Haag. In oktober leek er een einde aan het icoon te komen; de zaak werd failliet verklaard, maar er is nu goed nieuws. Soeboer is weer up and running.