Arwin Touw verkast naar Texel: ‘Laat die zomer maar komen’

PVV over onrustige jaarwisse­ling: Laat politie met scherp schieten

12:37 Als het aan de PVV in Den Haag ligt, gebruikt de politie het vuurwapen bij oudejaarsrellen. Naar aanleiding van de onrustig verlopen jaarwisseling in de Schilderswijk schrijft de partij in raadsvragen aan het college: ‘Wat ons betreft schiet de politie volgend jaar met scherp op tuig dat levensgevaarlijke vuurwerkbommen naar ze gooit.’