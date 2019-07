'Nee', zegt Wendy, de goedlachse blonde uitbaatster van het koffiehuis. 'Wel de commissaris van de Koning.' 'Ik heb wel eens twee mannen aan de deur gehad, die kwamen uit naam van de koning', zucht Ome Ed. 'Even later was ik me televisie en me koelkast kwijt.' Waarna hij een mes pakt en zijn broodje bal te lijf gaat alsof het gehakt nog in leven is. Leen Half Een heeft het nieuws gevolgd. 'Koning Willy werd afgelopen vrijdag ondervraagd door de pers en toen vroegen ze of hij zich al een beetje Hagenees voelde, of anders Hagenaar. Toen antwoordde hij: 'Hagenaar kun je je voelen, maar Hagenees ben je.' 'Hoe weet je het verschil tussen een Hagenaar en een Hagenees?' wil Wendy wel weten. Ome Ed kent het antwoord. 'Daar kom je achter door iemand in zijn ogen te kijken. As je een Hagenees te lang aankijkt, word je uiteindelijk in je bek gespuugd. Nóg langer wachten en je loopt het risico dat een van je ogen eruit wordt gebeten.' 'De Nederlander bestaat niet, maar de Hagenees wel', vult Schele Joop aan. Ome Ed knikt instemmend. 'Dat heb Máxima gezegd en dat is waar. De Nederlander is iemand die in een Duitse auto rijdt, uit eten gaat in een Chinees restaurant en daarna Italiaanse koffie drinkt, om na afloop thuis op Zweedse meubels te kijken naar een Amerikaanse serie op een televisie uit Korea.'