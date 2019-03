As-Soennah doet aangifte na provocaties Pegida: ‘Dit is een aanslag op moslimwereld’

Eerder twijfelde de voorzitter nog of aangifte zin heeft. ,,De politie in de wijk doet haar best, maar ik heb weinig vertrouwen in het Openbaar Ministerie. Aangiften bij eerdere aanvallen op onze moskee hebben nooit iets opgeleverd.”



Tegen de gevel van de As-Soennah-moskee werd zondagochtend rond 5.15 uur een spandoek geplaatst waarop de profeet werd beledigd. Naast het spandoek werd een etalagepop gezet in Arabische kleding, half ontbloot en voorzien van een baard, met in het kruis een babypop. Het incident gebeurde vlak voor kinderen naar hun Koranles gingen in de moskee. ,,Dit is geen aanval alleen op onze moskee, maar een aanslag op de hele moslimwereld”, stelde Taheri.



Activisten van Pegida noemden het op Facebook ‘een geslaagde actie’.