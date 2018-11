As-Soennah haalt toch weer prediker in huis die vrouwengeweld predikte

De ultra-orthodoxe Ahmed Salam preekt vandaag in Den Haag in het vrijdaggebed. Imam Salam werd bekend omdat hij in het verleden zeer omstreden uitspraken deed dat mannen hun vrouw mogen slaan als ze zich niet houdt aan haar echtelijke plichten. Salam zei dat slaan (,,een tik uitdelen’') een uiterst redmiddel is als een vrouw bijvoorbeeld overspel pleegt. Femmes For Freedom deed deze maand nog aangifte tegen de Haagse moskee vanwege ‘aanzetten tot geweld’ in haar online cursus. De spreker stelde op de beelden van de cursus dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is, maar wel aanbevolen wordt. Volgens Femmes For Freedom zette As-Soennah met die boodschap aan tot verminking van vrouwen. Voor voorzitter Abdelhamid Taheri van de moskee was de aangifte reden om deze week een verklaring af te leggen. Hij distantieerde zich nadrukkelijk in deze krant namens zijn moskee van vrouwenbesnijdenis en nam afstand van de uitspraken in de online-cursus. Hij stelde ook dat de moskee zeker niet aanzet tot geweld. En verweet Shirin Musa, het boegbeeld van Femmes for Freedom , dat zij laster pleegde.

‘Vorm van intimidatie’

Taheri bevestigde zojuist dat Salam vandaag in de moskee predikt, maar hij noemt de aandacht voor deze imam ‘een vorm van intimidatie’. ,,Het is hier geen politiestaat. We zijn niet in Korea. Deze man preekt 52 keer per jaar in Tilburg en daar is het nooit een probleem. Salam is nooit veroordeeld.’’



Taheri zegt dat hij uitkijkt naar een zitting in de rechtbank vanwege de aangifte van Femmes For Freedom. ,,Zodat de rechter een uitspraak doet en iedereen weet waar hij aan toe is.’’ Ook Shirin Musa kijkt uit naar een rechtszaak zodat de grens duidelijk wordt, zegt ze. ,,Er wordt onderzoek gedaan. Het is heel spannend of justitie überhaupt gaat vervolgen en wat de rechter daarna gaat zeggen.’’



