As Soennah krijgt geen subsidie meer: 'preken zijn volstrekt onacceptabel'

,,De moskee zal geen subsidie meer aanvragen en daar zal ik hen ook aan houden'', zei de burgemeester in een debat met de Haagse gemeenteraad. Een ruime meerderheid van de politiek drong vooraf al aan op stopzetting van de subsidies.

Of de gemeente wel met de moskee blijft samenwerken tijdens de jaarwisseling blijkt pas na de zomer. ,,Dan kunnen we die afweging samen maken'', zei Krikke.



Vrouwenbesnijdenis

As Soennah ligt zwaar onder vuur na publicaties over omstreden buitenlandse financiering en na rabiate teksten van (gast)sprekers over vrouwenbesnijdenis (‘aanbevolen’), de strijd in Syrië (‘legitieme jihad’) en overspel (‘de doodstraf’). Krikke is 'diep geschokt' door de 'volstrekt onacceptabele uitspraken'. ,,Het bestuur heeft afstand genomen, maar het had sowieso nooit mogen gebeuren. Wat mij betreft is het eens maar nooit weer.''



Ook in de gemeenteraad klonk felle kritiek. PVV-fractieleider Karen Gerbrands (oppositie) wil het gebedshuis helemaal sluiten: ,,De gewapende jihad, de doodstraf voor afvalligen en vrouwenbesnijdenis worden gelegitimeerd en aangemoedigd.''