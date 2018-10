As-Soennah moskee niet gelukkig met buitensluiting jaarwisseling

Kritiek

Taheri zei eerder vanmiddag dat As-Soennah afgelopen zomer feitelijk al had besloten vanwege alle kritiek op een respectvolle manier een punt te zetten achter de samenwerking. De organisatie had dat dit najaar in de buurt wereldkundig willen maken, maar is nu overvallen door berichtgeving in onder andere het AD Haagsche Courant dat de gemeente zelf een streep zet door de samenwerking.



Afgelopen jaren was er groeiend verzet tegen het toezicht via de salafistische moskee vanuit de Haagse raad en de Tweede Kamer. Hagenaars voelden zich er onbehaaglijk onder dat groepjes moskeeganger rondliepen als een soort ordedienst. As-Soennah ligt onder het vergrootglas vanwege buitenlandse financieringen vanuit de Golfstaten, maar ook omdat er in het verleden sprekers waren die vrouwenbesnijdenis aanbevolen en die de strijd in Syrië verheerlijkten.



Khoulani van de Partij voor de Eenheid meende dat de moskee al lang afstand heeft genomen van bepaalde uitspraken van orthodoxe sprekers. Hij vreest dat vrijwilligers afhaken voor toezicht op straat in Schilderswijk en Transvaal als de werving niet langer via de moskee loopt, maar via de gemeente. . ,,Ik denk dat mensen mogelijk gaan denken: stank voor dank,'' zegt hij. ,,Never change a winning team.''



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!