As Soennah neemt stelling tegen vrouwenbesnijdenis

De As Soennah moskee in Den Haag wil de vrouwenorganisatie Femmes for Freedom aanklagen wegens laster. Het is ‘pertinent onwaar en aantoonbaar onjuist’ dat de moskee aanzet tot geweld tegen vrouwen, zoals Femmes for Freedom beweert. ,,Ons standpunt is, al jaren, dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is en dat het zéker niet aanbevolen is’’, zegt voorzitter Abdelhamid Taheri van de moskee.

De moskee vindt dat zij onterecht in een kwaad daglicht is gezet door Shirin Musa, de directeur en het gezicht van de organisatie voor vrouwenemancipatie. Femmes for Freedom deed de aangifte na een onlinefilmpje waarin een moskee-lid stelde dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is, maar wél aanbevolen. De livestream werd eerder dit jaar door honderden mensen bekeken.

Volgens Taheri sprak het moskee-lid op het filmpje niet namens de moskee. ,,Hij is onachtzaam geweest. We hebben hem daar op aangesproken. Ook wij schrokken ervan.’’ Taheri stelt dat As Soennah al in 2009 het standpunt heeft ingenomen dat vrouwenbesnijdenis niet wenselijk is. In die tijd speelde een maatschappelijke discussie over het onderwerp in de Arabisch-Islamitische wereld.

Quote Ons standpunt is dat het zéker niet verplicht is, dat het niet hoeft, integen­deel. En dat vrouwenbe­snij­de­nis zeker niet nodig is Abdelhamid Taheri, Voorzitter As Soennah

,,Wij vonden het nodig om stelling te nemen, omdat de discussie er was. Het speelde in de Somalische gemeenschap. Ons standpunt is dat het zéker niet verplicht is, dat het niet hoeft, integendeel. En dat vrouwenbesnijdenis zeker niet nodig is.’’

Volgens Taheri is de man in het onlinefilmpje geschrokken van alle ophef. ,,Die jongen heeft niet goed nagedacht. Hij was ook een beetje verbaasd dat er zoveel heisa zou ontstaan.’’ In de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Den Haag speelt vrouwenbesnijdenis totaal niet, zegt de voorzitter van As Soennah.