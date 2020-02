As Soennah onder vuur in Tweede Kamer om financiering, Krikke aan het woord

Reizigers­clubs zien spitsta­rief totaal niet zitten: 'Openbaar vervoer in Haagse regio is al extreem duur’

17:04 Reizigersclubs moeten niets hebben van de plannen voor een spitstarief in trams en bussen in de Haagse regio. ,,Het is oneerlijk en het werkt averechts'', zegt Arnold van der Heijden, voorzitter van Rover Den Haag.