As-Soennahdocent Mehmet A. veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor aanzetten tot vrouwenbesnijdenis

Rijswijk gunt burgemees­ter Bezuijen stap naar Zoetermeer: ‘Maar we zullen hem missen’

12:39 De Rijswijkse burgemeester Michel Bezuijen (53) is voorgedragen als eerste burger van Zoetermeer. Dat maakte de vertrouwenscommisie daar gisteravond bekend. De VVD’er begint in oktober. In de Rijswijkse raad zijn louter lovende woorden voor hem. ,,Michel is een sociaal dier, makkelijk benaderbaar en oplossingsgericht.”