Asbest aangetroffen bij renovatiewerkzaamheden ‘Huis van de Stad’ in Rijswijk

De werkzaamheden zijn direct stilgelegd en het souterrain is afgezet. Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen in het souterrain maar op meerdere plekken verspreid over het gebouw losse asbestdeeltjes aanwezig zijn in de kabelgoten en aan de bovenzijde van de systeemplafonds. Uit veiligheidsoverwegingen is het werk in het gebouw direct stilgelegd.

Wethouder Björn Lugthart concludeert: ,,We hebben er alles aan gedaan om de asbest die in het gebouw zit in kaart te brengen. Des te meer zijn we verbouwereerd over de recente asbest vondst. We staan voor een raadsel waarom dit niet bekend was. We willen de onderste steen dan ook boven hebben. Daarom stellen we een contra expertise in. We laten alle processtappen en bevindingen van de eerdere onderzoeken checken door middel van een second opinion door een onafhankelijk bedrijf. We willen dat er al het mogelijke aan wordt gedaan om nieuwe verrassingen te voorkomen.”