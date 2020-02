Asbest vrijgekomen bij grote brand in Haagse loods, een 54-jarige man aangehouden

VideoBij een grote brand in een leegstaand bedrijfspand aan de Polluxstraat in Den Haag is woensdagavond waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Een 54-jarige man is door de politie aangehouden. ,,Zijn betrokkenheid bij de brand wordt onderzocht,'' aldus de politie.

De brand in een leegstaand bedrijfspand op bedrijventerrein de Binckhorst brak rond 21.45 uur uit en was tot in de wijde omgeving te zien en te ruiken. De brandweer had de brand snel onder controle, maar er is wel verdacht materiaal vrijgekomen. De brandweer gaat ervan uit dat het om asbest gaat, maar dat wordt vandaag verder onderzocht. Het materiaal is in de directe omgeving van de loods terecht gekomen. Het gebied is rondom de afgebrande loods afgezet, het meeste materiaal kwam binnen die afzetting terecht.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat vandaag duidelijk wordt of het daadwerkelijk om asbest gaat en welke vervolgstappen er dan genomen worden. ,,Voor zover we weten is er geen gevaar voor de omgeving en vindt er geen verdere verspreiding van het materiaal plaats.‘’

Schop

Tijdens het blussen van de brand zagen brandweermannen een onbekende man achter de hekken staan. Volgens getuigen was hij al voor de brand aanwezig. Agenten hielden, met hulp van de brandweer die een hek forceerde, de man aan. Het gaat om een 54-jarige Poolse man zonder vaste woon-of verblijfplaats. Hij pleegde verzet bij zijn aanhouding en schopte een agent. Voor sporenonderzoek werden zijn handen door agenten ingepakt in zakken. Hij zit vast en wordt gehoord.

De brand was een uur na de melding, die gedaan werd vanuit de McDonalds, onder controle. De brandweer had in eerste instantie groot opgeschaald, omdat niet precies duidelijk was in welk pand er brand was. Door het blussen nam de intensiteit al snel af en sloeg het vuur niet over naar naastgelegen panden.

Getuigen die woensdagavond óf in de dagen daarvoor iets gezien hebben bij het pand aan de Polluxstraat, worden opgeroepen om zich te melden.

Volledig scherm Er is een persoon aangehouden. © Regio15