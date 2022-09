Asielopvang moet definitief weg uit Rijswijk: gemeente kiest voor tijdelijke flexwoningen

Asielzoe­kers in azc Rijswijk maken plaats voor flexwonin­gen voor statushou­ders

Rijswijk wil bijna zeventig woonunits voor asielzoekers op het terrein waar nu een azc is gevestigd ombouwen tot flexwoningen. Het terrein wordt in 2025 gebruikt voor de verbreding van de A4. Tot die tijd wil Rijswijk er een paar honderd statushouders en spoedzoekers huisvesten. Zonde, vindt raadslid Marc Weterings: ,,Je gaat dus investeren in iets wat over twee jaar weer gesloopt moet worden.’’

6 september