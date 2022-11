Asielstop of extra opvang? Den Haag wacht verhit debat

Moet Den Haag meer vluchtelingen opvangen of juist een asielstop invoeren in deze toch al zo drukke stad? In het IJspaleis gaat het er vandaag ongetwijfeld weer verhit aan toe: ,,In plaats van het praten over het sluiten van stadsgrenzen, moeten we deze vluchtelingen hier bescherming bieden.”