Asielzoekerscentrum in Rijswijk na vijf jaar dicht: ‘Bewoners verhuizen in oktober’

Aantal banen neemt toe in de regio: wel minder werk in cultuur, sport & recreatie

12:31 Het UWV verwacht dat er dit jaar 0,6 procent meer banen in de regio Haaglanden bijkomt. Dat is meer dan in andere gebieden in de Randstad. Vooral in de uitzendsector en openbaar bestuur is er in 2021 weer meer werk te vinden.