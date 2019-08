Assy is een puppy om op te vreten

blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor de rubriek Blokje Rond wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week gingen we op pad met puppy Assy.

Slechts een paar weken oud belandde ze in een opvang van GaGa Animalcare op Lesbos. Na controle van haar fysiek, en toediening van vaccins en chip, kwam ze naar hier. De Grieken gaven de inmiddels 4 maanden oude pup de naam Asteri (Grieks voor ster), maar haar pleegmoeder Els noemt haar gewoon Assy.

Als ik met Els en Assy een blokje rond loop komen we niet ver. Een puppy is een magneet. Een buurmeisje komt meteen naar buiten en laat mij de mooiste foto's van Assy op haar telefoon zien. Assy is knap en aantrekkelijk op een manier zoals een onberispelijke labradorpup nooit kan zijn. Assy is niet fluffy of poezelig. Haar vacht is hier en daar ruw. Ze is zwart, bruin en wit, met op haar neus grijs en beige. Haar borstelige wenkbrauwen passen goed bij haar nieuwsgierige koppie. Assy is om op te vreten.

Reddingshond

Dankzij haar pleeggezin is ze gewend aan honden, grote jongens, kleine neefjes en een kat. Door de schommel en de wip voor de deur is ze ook gewend aan hele kleine handjes die haar willen aaien. Haar pleegmoeder heeft veel ervaring met honden. ,,Dit is een hele slimme. Moet je kijken," zegt Els, terwijl ze ter plekke Assy in vijf minuten het handcommando 'zitten' leert. ,,Dit heb ik één keer eerder meegemaakt met een pup en die is nu een reddingshond. Die speurt naar mensen na een ramp,", zegt Els niet zonder trots. Assy past nu nog in een schoenendoos maar aan haar stevige poten (sorry Assy) kun je zien dat ze nog stukken groter wordt. ,,Ze zal slank en hoog worden," voorspelt Els.

,,Ik denk dat er een Duitse staande in haar stamboom zit. Ze lijkt er op." Als Assy in de lucht snuffelt, en daarbij stilstaat als een jachthond, zie ik nog niks. Maar vervolgens komt er een vriendelijke schildpadkat uit de bosjes tevoorschijn. Assy begroet de poes vrolijk maar, heel slim, ook met ontzag. Assy heeft een baas nodig die haar potentie ziet en met haar trainen wil. Ze heeft haar geweldige neus en haar leergierigheid niet voor niets van moeder natuur, en vader Duitse staande, gekregen.

Kent u iemand met het juiste karakter voor een slimme pup. Neem dan contact op met 06 26260707.