Astrid is medewerkster van het eerste uur en zat in de concertzaal met de koning: ‘Heel indrukwekkend’

Naar Amare Serie ‘Naar Amare’ toont de mensen die het nieuwe huis van de stad vorm moeten gaan geven

13 september Na twee maanden een pop-up redactie te hebben gehad in Scheveningen, neemt het AD de komende weken tijdelijk zijn intrek in het nieuwe cultuurhuis Amare. Niet dat de hele redactie daar naartoe verhuist, we krijgen een eigen werkplek in de Stadskantine op de eerste etage.