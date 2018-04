Atoombunker biedt een uniek inkijkje in een voormalig staatsgeheim

VideoNieuwsgierigen (die zich hebben aangemeld) nemen de komende twee zaterdagen een kijkje in de voormalige atoombunker aan de Schedeldoekshaven in Den Haag. Als onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken wordt de 'noodzetel' morgen voor de eerste rondleiding opengesteld en wij namen alvast een kijkje! Aanmelden voor de rondleidingen is overigens helaas niet meer mogelijk.