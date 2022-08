Atrium Den Haag voor even een kleurig regenwoud

Temperatu­ren lopen op en stranden stromen vol: met deze tips blijft berg afval binnen de perken

Per jaar komen zo’n 16 miljoen bezoekers naar het strand van Den Haag. Met het mooie weer in aantocht geeft de gemeente nu een aantal tips om het strand schoon te houden. Want de enorme hoop afval die dagelijks wordt achtergelaten, is een ergernis voor velen.

30 juli