Auch ich bin ein Hageneis

'Welnee, leip zuâhdeig', roept Ome Ed op woeste toon.'Hoe ken je nou toestemming vragen voor je taal als je 'm al spreekt?' Daar zit wat in, menen de andere bezoekers. Het koffiehuis is flink gevuld. Alle aanwezigen mengen zich in het gesprek. 'Wat mensen weleens vergeten', zegt een Surinaamse man met een sik, 'is dat Den Haag de bakermat van de beschaving is.' De stamgasten kijken hem wat appelig aan. Zijn donkere ogen turen doordringend naar ons, over de randen van zijn neusfiets. 'De oersprong van de mens werd gemaakt in Den Haag', vervolgt hij. 'Dit is de plek waar de vis pootjes kreeg, aan het Scheveningse strand, daarna een boom in klom en er uiteindelijk na miljoenen jaren als aap weer uit is gepleurd.'