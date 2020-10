Auke (36) is met de ambulance altijd als eerste bij iemand in nood: frontsoldaat van de coronacrisis

Ambulanceverpleegkundige Auke (36) en zijn collega’s merken elke dag dat hun werk drukker en intensiever is dan ooit. Ze rijden dagelijks meer ritten, moeten zich om de haverklap verkleden in beschermende kleding als ze bij iemand komen die corona heeft of daarvan wordt verdacht en na elke rit met zo’n patiënt moet de hele ambulance ook nog eens worden schoongemaakt. Dat is momenteel het geval in een kwart van alle honderden ritten die er per dag door ambulances worden gemaakt.