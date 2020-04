Autismecentrum zoekt extra ruimte om kinderen op te vangen: ‘Hij wil thuis de gordijnen in brand steken’

‘De belangrijk­ste vraag die de juf op een dag stelt aan mijn kind is nu: hoe is het met jou?’

Of je nou in 5-vwo zit en bezig bent met een profielwerkstuk, of in de kleuterklas en je je uiterste best hebt gedaan op een tekening: gezien worden, dat is essentieel in deze tijd van onderwijs op afstand.