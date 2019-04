Auto aan Boekelostraat in lichterlaaie

Column ‘Forum voor Democratie is als een kaassouf­flé in elkaar gezakt’

8:18 ‘Nou dan hebben we dat ook weer gehad.’ Leen Half Een is er duidelijk over: Forum voor Democratie is wat hem betreft ‘als een kaassoufflé’ in elkaar gezakt. ‘Prijs de dag niet voor het avond is.’ waarschuwt Schele Joop.