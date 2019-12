Auto belandt dwars op trambaan bij Melis Stokelaan na flinke botsing

Brandweer blust auto met laag schuim, voertuig volledig verwoest

13:02 In de Bosbesstraat in Den Haag is vannacht een auto in brand gestoken. Het voertuig werd geblust met een laag schuim, maar werd door de vlammen volledig verwoest, volgens calamiteitensite District8. De eigenaar van de auto was niet te bereiken maar heeft een brief van de politie ontvangen in de brievenbus.