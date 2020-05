Auto belandt dwars voor vrachtwagen op A12: twee rijstroken afgesloten

INTERVIEW Richard de Mos werd geen burgemees­ter, maar wil de Tweede Kamer in: ‘Ik ben geen corrupte klootzak’

28 mei Na zijn val als wethouder heeft Richard de Mos meer power dan ooit, zegt hij. Hij schrijft een boek en denkt na over een positie in het parlement. ,,Veel mensen in Nederland vinden dat ik ballen heb.’’