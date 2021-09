Auto belandt ondersteboven bij aanrijding op kruising Dedemsvaartweg en Melis Stokelaan

Bezoekers Amare lopen in ‘totale verbazing’ rond: ‘Wow, dit is echt heel mooi’

9:17 Het miljoenen kostende Cultuurcentrum Amare maakt al jarenlang de tongen los in Den Haag. Het enorme theater- en concertgebouw aan het Spui kwam vooral in het nieuws vanwege budgetoverschrijdingen. Nu het iconisch complex klaar is, wil dan ook iedereen zien hoe het eruit ziet. Duizenden mensen namen dit weekeinde een kijkje. ,,Wow, dit is echt heel mooi.’’