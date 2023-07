Auto belandt ondersteboven na botsing op N14

ADO wint eerste oefenwed­strijd, maar waar blijven de nieuwe spelers? ‘We raken niet in paniek’

Gezelligheid, bier, vuurwerk, jonge spelers die zich lieten zien en uiteindelijk een zege voor de profclub. De wedstrijd tussen de amateurs van VELO en ADO Den Haag (0-4) verliep zaterdag precies zoals het hoort bij een voorbereidingswedstrijd in de provincie. Zo vergat men bij de Haagse club voor even dat er nog altijd dringend behoefte is aan nieuwe spelers.