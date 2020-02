Auto belandt op dak na aanrijding op Huis te Landelaan in Rijswijk

Mijn tuin Tuin van Anna was belangrijk­ste voorwaarde: ‘Het huis nam ik er als het ware bij’

15:44 Waar anderen een klein hoekje van de tuin inrichten als moestuin, gaat Anna Groeninx all the way. Haar 70 m2 grote achtertuin in het Haagse Benoordenhout staat helemaal vol met groente en fruit. We gingen bij haar langs voor de rubriek Mijn tuin. ,,Het is zo heerlijk om met een mes en een schaal de tuin in te lopen en dan te kunnen bedenken wat ik die avond ga eten.’’