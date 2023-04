Auto botst tegen boom op Lozerlaan

Anderhalf jaar cel voor aanrijding TU-stu­dent

De 24-jarige Hagenaar I.S. is door de rechtbank veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, vanwege een aanrijding op de Dierenselaan in Den Haag, waarbij een buitenlandse student van de TU Delft zwaargewond raakte.