Auto crasht tegen lantaarnpaal op Prinses Beatrixlaan in Rijswijk

Den Haag introdu­ceert spaarpot voor automobi­lis­ten die keurig rijden

7:03 Hoe pak je het hardrijden aan in Den Haag? Je kunt natuurlijk boetes uitdelen, maar belonen van gewenst gedrag werkt misschien veel beter. En dat laatste is precies wat gaat gebeuren in de stad. Er komt een proef met nieuwe snelheidsmeters. Wie zich netjes aan de snelheid houdt, verdient geld voor een goed doel in de buurt. De proef moet op de weg een gedragsverandering teweeg brengen.