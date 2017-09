Auto dwars voor vrachtwagen op A4, niemand gewond

Column Sjaak Bral Dat is geen iep, dat is een iel, meent Ome Ed

Dat een boom wordt opgezet in een koffiehuis is een open deur. Dat er naast een koffiehuis een boom wordt opgezet is minder bekend. Toch is dat wat er is gebeurd naast koffiehuis de Koning. Een rijtje nieuwe boompjes steekt schril af tegen de rest van het uitbundige groen. De stamgasten zitten ernaar te staren. ,,Dat is geen iep, dat is een iel," meent Ome Ed.