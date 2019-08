Auto gaat twee keer over de kop en belandt weer op vier wielen na botsing Schenkkade

Een persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Deze is later zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De bestuurder moet in elk geval een blaastest afleggen.



De weg richting Mariahoeve werd tijdelijk afgesloten.



