Auto-importeur Louwman gaat ook fietsen verkopen

Een maand voordat de leasefiets zijn intrede doet in Nederland, stapt Toyota-importeur Louwman Group in de markt voor tweewielers. Het Haagse bedrijf heeft een minderheidsbelang genomen in Fietsvoordeelshop.nl

De twee bedrijven bundelen de krachten zodat ze bedrijven die nu alleen hun wagenpark leasen, straks ook elektrische fietsen van de zaak kunnen aanbieden aan hun personeel. Dit wordt vanaf komende januari fiscaal gestimuleerd door de overheid.

Maar de samenwerking houdt daar niet op, vertelt hoofd communicatie Ted van Dam van Louwman. ,,Wij willen in de toekomst een totaalconcept aan gaan bieden van verschillende vervoermiddelen, die naast elkaar gebruikt worden. Mensen stappen steeds makkelijker over van de auto op de fiets, wat ook nodig is in dit dichtslibbende land. Wij willen dat in de toekomst mogelijk maken met onze eigen bedrijven.”

Minderheidsbelang

Louwman heeft daartoe al autodeelbedrijf WeGo overgenomen. Zo ver gaat het nog niet bij Fietsvoordeelshop.nl. In die rijwielhandel, die vooral online groot is, maar ook een aantal winkels heeft, neemt het Haagse familiebedrijf een minderheidsbelang. Hoe groot dat is en hoeveel er voor is betaald, wil Louwman niet zeggen.

Nu nog verkoopt de importeur van onder meer Toyota, Lexus en Suzuki jaarlijks 80.000 auto’s. Maar Van Dam ziet dat het voor jongeren steeds minder vanzelfsprekend wordt om een auto te bezitten. ,,Private lease is enorm aan het groeien, steeds meer mensen willen liever een vast bedrag betalen en het onderhoud uitbesteden. Op die trend willen wij inspelen.”

Daartoe heeft Louwman een nieuwe tak binnen het bedrijf opgezet, die zich gaat toeleggen op het verzamelen en verwerken van data over vervoersstromen. ,,Onze verschillende bedrijfsonderdelen hebben daarover al veel informatie, die willen we bundelen”, legt Van Dam uit. Door dat slim te doen, hoopt het bedrijf oplossingen te vinden om files tegen te gaan. ,,Vergelijk het met het openbaar vervoer: de ene bus rijdt leeg rond, terwijl in de andere de mensen als haringen in een ton staan. Zo is het op de weg ook. Data bieden kansen om daar wat aan te doen.”

Louwman is niet de eerste auto-importeur die in fietsen gaat: marktleider in Nederland Pon (onder meer Volkswagen) nam de afgelopen tijd zelfs fietsfabrikanten Gazelle en Cervelo over.