Auto in brand gestoken aan Aagje Dekenlaan

Een nog onbekend persoon gooide een tegel door de ruit van de auto en stak daarna het voertuig in brand.



De brandweer kwam vlug ter plaatse en voorkwam daarmee dat de auto volledig in lichterlaaie zou staan.



Er is nog niemand aangehouden voor de brandstichting.



