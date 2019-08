Auto in brand gestoken met behulp van aanmaakblokjes

Binnen&buiten Bijzondere bungalow in groene wijk in verkoop na overlijden vrouw

8:54 Robert Faber (66) verkoopt zijn geschakelde bungalow aan de Leiwater in Zoetermeer. Na liefst 50 jaar verlaat hij Zoetermeer en trekt naar Goes. Deze week in de rubriek Binnen&Buiten het verhaal over deze bijzondere woning.