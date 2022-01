Auto in lichterlaaie in Leidschenveen: ruit ingeslagen en brandend flesje naar binnen gegooid

Video Bewoners opge­schrikt door explosie in Den Haag: woning flink beschadigd

De bewoners van de Ter Heijdestraat in Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een explosie. De harde knal zorgde voor flink wat schade aan een woning. Er is één persoon onderzocht in de ambulance, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

17 januari