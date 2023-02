Auto kantelt na aanrijding op N44 in Wassenaar, brandweer bevrijdt drie personen

Ook Russen demonstre­ren tegen oorlog voor Russische ambassade in Den Haag

Honderden demonstranten hebben zich zaterdagmiddag opnieuw verzameld voor de Russische ambassade in Den Haag. Niet alleen Oekraïners protesteerden tegen de oorlog, maar ook Russen. ‘Blood on my hands against my will’, was er op een van de spandoeken te lezen.