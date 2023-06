Auto klemgereden na politieachtervolging, meerdere personen aangehouden

Handha­vings­ac­tie in wijk die onder druk staat succesvol: in 77 woningen waren zaken niet op orde

Onjuiste inschrijvingen, overbewoning en de sluiting van een pand. Het is het resultaat van een handhavingsactie van de Haagse Pandbrigade in de wijk Rustenburg Oostbroek, eerder deze week. In deze wijk staat de leefbaarheid al lange tijd flink onder druk.