Auto knalt op lantaarnpaal die omvalt op tegemoetkomend voertuig

Ruzie met huisgenoot wordt Franklin (58) na tien messteken fataal: ‘Hij had zelfs seks in zijn bed’

Tien keer stak hij in het lichaam van Franklin (58). Tío (oom in het Papiaments, red.) noemde hij hem, maar eigenlijk waren ze maar verre familie. Anselmo R. (32) woonde pas acht dagen in bij de vijftiger toen het compleet fout ging.

25 oktober