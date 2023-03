Auto knalt tegen hekwerk Neherkade, bijrijder gewond

Celstraf voor agressieve Hagenaar die verkeers­lei­der tegen het asfalt rijdt

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tegen een 25-jarige Hagenaar een celstraf geëist van 76 dagen. In zijn zwart extra hard ronkende Seat Leon gaf de man in november een ruk aan zijn stuur, en drukte het gaspedaal diep in. Maar net voor zijn motorkap stond een verkeersregelaar, die hij onmogelijk kon ontwijken.