Auto knalt tegen HTM-mast na klapband op stoep.

Kijkers gekwetst door ‘stuitend’ interview Haagse wethouder over jeugdzorg: ‘Ze moet zich kapot schamen’

18 november De Haagse wethouder Kavita Parbhudayal (zorg) hield voet bij stuk in een uitzending van Hofbar over falende jeugdzorg: er is niets mis met de hulp aan jongeren in Den Haag en bij écht psychiatrische gevallen moeten de ouders zelf de verantwoordelijkheid nemen om op tijd aan de bel te trekken. Deze uitspraken vielen niet in goede aarde. ‘Kavita, u heeft mij gekwetst’.