Auto knalt tegen lantaarnpaal in Doornstraat: twee gewonden en veel schade

Een auto is vannacht in de Doornstraat in Den Haag tegen een lantaarnpaal gebotst. Door het ongeval liepen de auto, de lantaarnpaal en een ander geparkeerd voertuig veel schade op. Volgens calamiteitensite District8 raakten beiden inzittenden gewond.