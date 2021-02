Auto knalt tegen lichtmast aan na botsing in Den Haag

Bestuurder brommobiel gewond na botsing met politieau­to

25 februari Een man in een brommobiel is donderdagmiddag aangereden door een politieauto op de Laan op Zuid. De agent was met zwaailichten en sirenes op weg naar een spoedmelding toen hij omstreeks 15.30 uur tegen het voertuig opklapte op de kruising met de Brede Hilledijk. De man in het kleine wagentje was na het incident aanspreekbaar, maar had veel last van zijn rug. De agent bleef ongedeerd.