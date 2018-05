Auto komt tot stilstand tegen vangrail A4 bij Schipluiden

De brandweer heeft de auto gecontroleerd. Door het ongeval is een van de twee rijstroken afgesloten. Het voertuig is door een berger meegenomen. Hoeveel inzittenden in de auto zaten is niet bekend. Calamiteitenwebsite District8 meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is niet bekend hoe de auto in de berm, tegen de vangrail terecht is gekomen.