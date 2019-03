Auto kukelt Scheveningse haven in

Leger des Heils verkoopt vrachtwa­gen­zeil­tas­sen van Omar Munie

20:43 Het Leger des Heils biedt sinds vandaag tassen van de bekende Haagse ontwerper Omar Munie aan in zijn winkel in Den Haag. De tassen zijn gemaakt in de zogenoemde Dreamfactory van Omar Munie in Den Haag. Daar leren mensen die werkloos zijn een ambacht. Zij worden uiteindelijk naar een baan begeleid in het atelier van Munie of van een andere organisatie.