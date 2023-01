Auto met baby aan boord kantelt na botsing; Meppelweg richting Loevesteinlaan afgesloten

HTM weigert tramadver­ten­tie die oproept tot het stoppen van dierproe­ven: ‘Controver­siële uiting’

Dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) deed onlangs bij HTM een aanvraag voor een tramadvertentie waarin zij aandacht wilde vragen voor dierproeven. HTM weigerde omdat de uiting te politiek beladen was. ,,Maar deze boodschap verdient zichtbaarheid.”

10 januari