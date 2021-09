Auto met lichten aan gevonden in water bij Rijswijk, inzittenden spoorloos verdwenen

De hulpdiensten rukten uit nadat een omstander de wagen in het water zag liggen. Brandweerlieden zijn het water ingegaan om te kijken of er nog mensen in het voertuig zaten. Dit bleek niet het geval. Agenten hebben vervolgens in de omgeving gezocht, maar troffen ook daar niemand aan.



In het gras naast het water zijn bandensporen te zien vanaf het Hazepad bij het Wilheminapark en ook ligt er een lachgasfles en enkele ballonnen.



Waar de inzittenden zijn, is nog volkomen onduidelijk. De politie doet onderzoek en de brandweer heeft de wagen uit het water gehaald.