Auto moet wijken voor mooie gracht

Het zal niet van vandaag op morgen zijn, maar de grachten in Den Haag en de buitenruimte eromheen gaan op de schop. Den Haag wil dat de binnenstad langs de grachten veel minder rommelig wordt. ,,Een samenhangend ‘rondje gracht’ ontbreekt’’, stelt de gemeente in een nieuwe ‘Visie op de Haagse grachten’.



De ambitie is torenhoog: Den Haag moet op den duur een echte grachtenstad worden met een royale wandelstrook langs de kades en met een veel prettiger verblijfsklimaat voor inwoners en voor toeristen.



Bij elke vervanging van kademuren (er staan er nog een stuk of acht op stapel) wordt voortaan geprobeerd om de forse ambities waar te maken. Zo wordt per project gekeken of er parkeerplekken op de kade kunnen worden weggehaald. Ook de invoering van eenrichtingsverkeer en een 30-kilometerzone rond de grachten zal steeds worden onderzocht, als dat ter plaatse nog niet het geval is.