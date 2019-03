Auto of e-bike? Leen een week een elektrische fiets

Deze actie is speciaal in het leven geroepen voor mensen die met de auto reizen. Zij kunnen een e-bike ophalen bij een van de ophaalpunten in de regio en kunnen daarmee van vrijdag tot donderdag rondreizen.



Roel Lenoir van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland noemt de actie bij voorbaat al succesvol: ,,Het biedt mensen die aarzelen de gelegenheid om zonder kosten en gedoe een aantal dagen te ervaren hoe het is om met de elektrische fiets naar het werk te gaan. Want iedereen kan wel zeggen dat een e-bike zo geweldig is, maar is dat ook echt zo? Onze actie geeft je het antwoord”, aldus Lenoir. Door voorgaande acties zijn er ruim 500 mensen overgestapt van auto naar e-bike.



Via de website Ga3punt kunnen mensen zich aanmelden. Je moet aan enkele voorwaarden voldoen, zo moet je onder andere voornamelijk met de auto naar werk gaan en moet je in de regio Haaglanden (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Rijswijk) of Rijnland (Leiden, Alphen aan den Rijn en omgeving) wonen en/of werken.