Auto ondersteboven op A4, flinke file bij Leidschendam

16:58 De tuin van Jan van der Steen (65) aan de Cor Spaanslaan in Den Haag , die met de witte kussentjes ongeveer in het midden, is een landingsbaan voor vogels en insecten. Tussen de verstening zijn mus en bij niet weg te slaan. Deze week in de rubriek Van Boven het verhaal over de ‘buurtvolière’ van Jan.